Уже есть более 100 обращений за помощью от украинцев в Израиле, - Зеленский

Об этом в ежедневном обращении заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей. на юге Израиля", - отметил президент.

Также он подтвердил гибель двух граждан Украины.

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"К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

Глава украинского государства еще раз обратился ко всем гражданам Украины в Израиле:

"Пожалуйста, будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности".