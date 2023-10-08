Уже есть более 100 обращений за помощью от украинцев в Израиле, - Зеленский
По состоянию на вечер воскресенья, 8 октября 2023 года, украинское посольство в Израиле получило более ста обращений от граждан Украины, нуждающихся в помощи
Об этом в ежедневном обращении заявил глава государства Владимир Зеленский.
"Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей. на юге Израиля", - отметил президент.
Также он подтвердил гибель двух граждан Украины.
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"К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.
Глава украинского государства еще раз обратился ко всем гражданам Украины в Израиле:
"Пожалуйста, будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности".
- По информации пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, погибшими в Израиле гражданами Украины являются две женщины, длительно проживавшие в стране .
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