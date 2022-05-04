Уже два дня, как оккупанты прорвались на территорию Азовстали. Продолжаются кровопролитные бои, - Азов
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что российские оккупанты уже два дня находятся на территории Азовстали, где идут тяжелые бои
Об этом сообщил Прокопенко в Telegram.
"Слава Украине. Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами. Мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", - сказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.
- Ранее городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими Азовсталь. Мэр Мариуполя подчеркнул, что в заблокированном городе не прекращаются тяжелые бои и каждый день на Азовстали пытаются прорвать крепости украинских воинов.
- В Генштабе сообщили, что российские войска возобновили наступление , блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе Азовстали.
- Вечером 4 мая Давид Арахамия заявил, что защитники "Азовстали" вышли на связь, однако российские войска уже на территории завода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное