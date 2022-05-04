Уже два дня, как оккупанты прорвались на территорию Азовстали. Продолжаются кровопролитные бои, - Азов

Об этом сообщил Прокопенко в Telegram.



"Слава Украине. Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами. Мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", - сказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.





Ранее городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими Азовсталь. Мэр Мариуполя подчеркнул, что в заблокированном городе не прекращаются тяжелые бои и каждый день на Азовстали пытаются прорвать крепости украинских воинов.

В Генштабе сообщили, что российские войска возобновили наступление , блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе Азовстали.

Вечером 4 мая Давид Арахамия заявил, что защитники "Азовстали" вышли на связь, однако российские войска уже на территории завода.