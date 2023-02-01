Уже девятые сутки враг обстреливает Угледар, город разрушен почти на 100%, - заместитель председателя Угледарской ВА
Заместитель председателя Угледарской военной администрации Максим Вербовский сообщил, что в Угледаре остается еще 500 жителей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая Вооруженными Силами Украины. 21 января враг пытался прорвать оборону ВСУ и окружить город с юго-востока, из села Никольское. Оккупанты заняли поселок Дачный. Также враг пытался прорвать оборону из села Павловка", - отметил Вербовский.
По его словам, уже девятые сутки враг интенсивно обстреливает город из всех видов вооружения.
"Противник из артиллерии и авиации бьет по городу. Применяет "град" и "солнцепек". В городе повреждены 100% домов, разрушена почти вся инфраструктура и коммунальные предприятия. С середины марта в городе нет коммуникаций. Нет отопления, воды, света, связи. В Угледаре остается еще 500 человек, люди прячутся по подвалам", - добавил Вербовский.
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