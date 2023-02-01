Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая Вооруженными Силами Украины. 21 января враг пытался прорвать оборону ВСУ и окружить город с юго-востока, из села Никольское. Оккупанты заняли поселок Дачный. Также враг пытался прорвать оборону из села Павловка", - отметил Вербовский.

По его словам, уже девятые сутки враг интенсивно обстреливает город из всех видов вооружения.

"Противник из артиллерии и авиации бьет по городу. Применяет "град" и "солнцепек". В городе повреждены 100% домов, разрушена почти вся инфраструктура и коммунальные предприятия. С середины марта в городе нет коммуникаций. Нет отопления, воды, света, связи. В Угледаре остается еще 500 человек, люди прячутся по подвалам", - добавил Вербовский.

Кремлевские чиновники, московские марилнетки и финансист ЧВК Вагнера переоценивают возможности российских военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом

В течение 31 января украинские защитники продолжали уничтожать врага на нашей земле и отбили российские атаки в районах 8 населенных пунктов Донетчины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb