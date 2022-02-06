Уже девятая "птица" из США села в Борисполе
Девятый по счету грузовой самолет с военной помощью Украине от Соединенных Штатов Америки днем в воскресенье, 6 февраля 2022 года, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь"
Об этом свидетельствуют данные системы FlightRadar24.
Boeing 747-4B5F, взлетев сразу после полуночи с американской базы Довер в штате Делавер, в 14:30 пересек украинскую границу, а в 15:15 сел в столичном аэропорту.
Самолет может поднять в небо более 80 тонн грузов, однако официальных подробностей о содержании сегодняшнего борта пока нет.
Как и в субботу, 5 февраля, доставку осуществила частная авиакомпания Kalitta Air, являющаяся подрядчиком Пентагона.
- Напомним, за две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. 5 февраля поступило 85 тонн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное