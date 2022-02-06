Уже девятая "птица" из США села в Борисполе

Об этом свидетельствуют данные системы FlightRadar24.



Boeing 747-4B5F, взлетев сразу после полуночи с американской базы Довер в штате Делавер, в 14:30 пересек украинскую границу, а в 15:15 сел в столичном аэропорту.



Самолет может поднять в небо более 80 тонн грузов, однако официальных подробностей о содержании сегодняшнего борта пока нет.



Как и в субботу, 5 февраля, доставку осуществила частная авиакомпания Kalitta Air, являющаяся подрядчиком Пентагона.

Напомним, за две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. 5 февраля поступило 85 тонн.





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