Уже четвертое судно вышло временным коридором из украинского порта, - Кубраков

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Балкер PUMA (Каймановы острова) сегодня утром вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса", - написал Кубраков.

Балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.

Определенный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.

Учитывая блокирование Зерновой инициативы и растущую потребность мира в украинской продукции, Украина рассматривает возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, в частности, зерна преимущественно в страны Африки и Азии.

С 15 августа временным коридором воспользовались уже четыре судна. Этот путь уже прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

В субботу, 26 августа, из Одесского порта вышло второе судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна.