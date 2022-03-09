Уже через несколько дней украинцы увидят, что цены на бензин выросли, - аналитик компании "Нафторинок"

"Не стоит паниковать, такое уже происходило в мире, и в Украине в частности. Цена будет высока до месяца времени, потом все наладится. Думаю, что это временное явление", – сказал он в эфире Espreso.TV.

Сиренко добавил: "Теперь поставка топлива происходит исключительно с Западных границ. Однако из-за того, что во всем мире отказываются от российской нефти и нефтепродуктов, цена барреля нефти пошла вверх. Украинцы увидят это уже через несколько дней на ценниках на АЗС. Сейчас оптовая цена бензина и дизельного горючего превышает 40 грн за литр, а на заправках вы видите 37-38 грн. Не стоит паниковать, такое уже происходило в мире, и в Украине в частности. явление", – сказал аналитик.

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Добавим, что ряд стран мира начинают отказываться от российской нефти и нефтепродуктов. В частности, Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

8 марта президент Байден объявил о полном запрете США на импорт российской нефти и газа.

Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть.

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