Уже через несколько дней украинцы увидят, что цены на бензин выросли, - аналитик компании "Нафторинок"
Александр Сиренко отметил, что ориентировочно до месяца времени цена нормируется
"Не стоит паниковать, такое уже происходило в мире, и в Украине в частности. Цена будет высока до месяца времени, потом все наладится. Думаю, что это временное явление", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Сиренко добавил: "Теперь поставка топлива происходит исключительно с Западных границ. Однако из-за того, что во всем мире отказываются от российской нефти и нефтепродуктов, цена барреля нефти пошла вверх. Украинцы увидят это уже через несколько дней на ценниках на АЗС. Сейчас оптовая цена бензина и дизельного горючего превышает 40 грн за литр, а на заправках вы видите 37-38 грн. Не стоит паниковать, такое уже происходило в мире, и в Украине в частности. явление", – сказал аналитик.
Читайте также: Уничтожать нужно прежде всего российскую технику: именно она, а не солдаты, является основой российской армии, - военный эксперт
- Добавим, что ряд стран мира начинают отказываться от российской нефти и нефтепродуктов. В частности, Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
-
8 марта президент Байден объявил о полном запрете США на импорт российской нефти и газа.
-
Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 32.2
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 35.75
- Актуальное
- Важное