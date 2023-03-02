Уже более 40 тыс. украинских военных отмечены госнаградами, - Зеленский
На сегодняшний день количество наших защитников и защитниц, чья храбрость и результативность были отмечены государственными наградами, уже более 40 тысяч
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. Всего за этот день 847 защитников и защитниц отмечены государственными наградами", - отметил президент.
Среди награжденных бойцы механизированных бригад, танкисты, артиллеристы, морпехи, разведчики, воины Воздушных сил, Сил специальных операций, Теробороны, Нацгвардии, Национальной полиции, пограничники, работники ГБР и ДСНС.
"На сегодняшний день количество наших защитников и защитниц, чья храбрость и результативность были отмечены государственными наградами, уже более 40 тысяч. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто ежесуточно приучает Россию к мысли, что Украину не сломать. Мы выстоим. Мы победим. И привлечем к ответственности всех российских террористов", - добавил глава государства.
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