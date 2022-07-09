Уже более 100 бойцов ВСУ освоили HIMARS, - Пентагон
Более 100 бойцов Вооруженных Сил Украины уже прошли обучение по применению системы HIMARS
Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.
В Минобороны США заявили, что США научили более 100 украинских военнослужащих работе с американской ракетной системой HIMARS.
По словам чиновника, Украина получила восемь систем HIMARS из США, еще четыре – в пути. Великобритания и Германия также предоставили системы РСЗО.
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