Уже более 100 бойцов ВСУ освоили HIMARS, - Пентагон

Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

В Минобороны США заявили, что США научили более 100 украинских военнослужащих работе с американской ракетной системой HIMARS.

По словам чиновника, Украина получила восемь систем HIMARS из США, еще четыре – в пути. Великобритания и Германия также предоставили системы РСЗО.

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