Уже более 1 млн украинских детей стали беженцами – ЮНИСЕФ

Об этом сообщает ЮНИСЕФ, передает "Эспрессо.TV".

"Количество переезжающих детей впечатляет. Это свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине", – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

"Дети оставляют все, что знают, в поисках безопасности. Это разрывает сердце", - добавил он.

Большинство с семьями бежали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

ЮНИСЕФ отправила в Украину 6 грузовиков почти с 70 тоннами гуманитарной помощи. Снабжение включает средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

По данным ООН, по меньшей мере 2,3 миллиона человек покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения. В ООН ожидают, что в ближайшие дни их количество вырастет до 4 млн . рублей.

В Польшу с войны в Украине сбежали уже более миллиона наших сограждан.

Около 300 тысяч, по сообщению МИД, уехали в Молдову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb