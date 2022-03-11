Уже более 1 млн украинских детей стали беженцами – ЮНИСЕФ
Количество детей-беженцев из Украины пересекло отметку в 1 миллион.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ, передает "Эспрессо.TV".
"Количество переезжающих детей впечатляет. Это свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине", – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан.
"Дети оставляют все, что знают, в поисках безопасности. Это разрывает сердце", - добавил он.
Большинство с семьями бежали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.
ЮНИСЕФ отправила в Украину 6 грузовиков почти с 70 тоннами гуманитарной помощи. Снабжение включает средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.
- По данным ООН, по меньшей мере 2,3 миллиона человек покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения. В ООН ожидают, что в ближайшие дни их количество вырастет до 4 млн . рублей.
- В Польшу с войны в Украине сбежали уже более миллиона наших сограждан.
- Около 300 тысяч, по сообщению МИД, уехали в Молдову.
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