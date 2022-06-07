"Уже, бл*дь, подруге говорил: пойди, заявление подай в загс": россияне готовы жениться фиктивно, чтобы убежать с войны в Украине, - перехват СБУ

Разговор российских оккупантов обнародовала СБУ в телеграм.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: пойди, заявление подай в загс, я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – рассказывает оккупант своему знакомому.

Самые изобретательные отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу, отмечает СБУ со ссылкой на перехваченные телефонные разговоры.

Российская армия усилила контроль из-за большого количества тех, кто отказывается воевать. Вернуться домой оккупантам, очевидно, теперь можно в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или близкого родственника.