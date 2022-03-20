Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова
В настоящее время расследование начали Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Твиттере, информирует Еспресо.TV
"Уже шесть стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – заявила она.
Согласно международному уголовному кодексу, прокуратура того или иного государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.
Международный уголовный суд в начале марта по обращению 39 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения РФ в Украину.
7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины в Россию по делу об обвинениях в геноциде.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. В то же время Россия заявила, что не будет выполнять решение суда.
- Напомним, сегодня стало известно, что петиция о создании "Нового Нюрнберга", трибунала о расследовании преступлений против человечности со стороны России, набрала 1 млн подписей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное