Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Твиттере, информирует Еспресо.TV

"Уже шесть стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – заявила она.

Согласно международному уголовному кодексу, прокуратура того или иного государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

Международный уголовный суд в начале марта по обращению 39 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения РФ в Украину.

7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины в Россию по делу об обвинениях в геноциде.

16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. В то же время Россия заявила, что не будет выполнять решение суда.

Напомним, сегодня стало известно, что петиция о создании "Нового Нюрнберга", трибунала о расследовании преступлений против человечности со стороны России, набрала 1 млн подписей.

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