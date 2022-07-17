Уже 500 бурят отказались воевать против Украины, - росСМИ
Задействованные в армии РФ этнические буряты массово отказываются участвовать в военных действиях против Украины
Об этом сообщил российский проект "Популярная политика".
Буряты из танковых подразделений, которые были направлены в Киевскую область, а затем переброшены на Донбасс, написали около 500 рапортов об отказе от службы. Это самое большое количество рапортов и отказов воевать среди всех других субъектов Российской Федерации.
Среди лидеров по отказам, кроме Бурятии, есть Кабардино-Балкарская Республика (500 рапортов) и Южная Осетия (240 рапортов).
Общее количество российских военных, отказавшихся участвовать в военных действиях до июля, составляет примерно 1000, и это лишь те, о которых известно, отмечает "Популярная политика".
С юридической точки зрения, российские военные могут отказаться от службы, согласно статье 59 пункта 3 Конституции России, обеспечивающей возможность всем российским военным заменить военные обязательства гражданскими в случае появления антивоенных взглядов.
- 28 июня в Бурятии (Россия) жены военнослужащих записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужчиней домой.
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