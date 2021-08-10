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Уже 37 государств: участие в саммите Крымской платформы подтвердили еще три страны

10 августа, 2021 вторник
18:42
война с Россией

Во вторник, 10 августа, три европейских страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, запланированном на 23 Августа

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37", - написал Кулеба.

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При этом глава МИД предположил дальнейший рост количества участников саммита.

"Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - добавил Кулеба.

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

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  • Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия пытается давить на страны из-за участия в "Крымской платформе".
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Новости
Дмитрий Кулеба
Крымская платформа
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