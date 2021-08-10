Уже 37 государств: участие в саммите Крымской платформы подтвердили еще три страны

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37", - написал Кулеба.



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При этом глава МИД предположил дальнейший рост количества участников саммита.



"Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - добавил Кулеба.



Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



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Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия пытается давить на страны из-за участия в "Крымской платформе".