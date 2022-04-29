Уже 27 иностранных дипломатических представительств вернулись в Киев, - Зеленский
Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице и это очень важный жест поддержки нашей страны
Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины.
"Посол Великобритании в Украине Мелинда Сименс сегодня вернулась в Киев. Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства и это очень важный жест поддержки нашей страны, за который мы всем им благодарны. Такие жесты, вместе с мощной оборонной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что с каждым днем для России все очевиднее необходимость прекратить войну – проигрыш кафиров безальтернативный.", - рассказал Владимир Зеленский.
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