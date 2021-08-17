Уже 120 украинцев изъявили желание покинуть Афганистан, - МИД
120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии ЕП .
"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и людей, которые работают по контрактам с частными компаниями", - сказал он.
Николенко отметил, что в Кабуле находится самолет, который должен эвакуировать украинцев.
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Но на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов
"МИД, посольства прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты", - сказал Николенко.
Он отметил, что украинцы, которые хотят уехать, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.
"Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", - подытожил Николенко.
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана,
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