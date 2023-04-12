"Ужасный популизм": инвестбанкир Фурса о законопроекте о возврате доплат военным

Об этом в эфире Еспресо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Я считаю, что этот законопроект - ужасный популизм и пример того, как под хорошей оберткой делаются плохие дела. Мы все за то, чтобы военные получили еще дополнительные выплаты, но для этого надо понимать, откуда взять эти деньги. Этот законопроект не дает ответа". , где взять 150 млрд грн. Их просто физически нет в бюджете", – сказал он.

По мнению Фурсы, единственный ответ – это печатать эти средства.

"Если мы это сделаем, мы повторим то, что было в прошлом году - девальвация гривны, еще большая инфляция. Это будет угроза разрушения макрофинансовой стабильности, которая очень важна. Если уж депутаты хотят, чтобы военные получили больше выплат, то вместе с законопроектом нужно принимать и источники поступления этих средств В этом законопроекте есть очень манипулятивная история, где указано, что "мы снижаем "жирным котам" зарплаты и можем повысить военным выплаты". На самом деле понижение зарплат принесет не более 2% от нужной суммы. Таким образом, это манипуляция и пока нет финансирования под этот проект – это ужасный демагогический популизм», – подытожил инвестбанкир.