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"Ужасный контент и дезинформация": Сомали запретила TikTok, Telegram и 1XBet

21 августа, 2023 понедельник
13:32
Технологии TikTok

Сомалийское правительство запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве

Об этом информирует Reuters .

"Министр связи предписывает интернет-компаниям прекратить вышеупомянутые программы, которые террористы и безнравственные группы используют для распространения постоянных ужасающих изображений и дезинформации среди общественности", - заявил госдеятель Джама Хасан Халиф.

В понедельник министерство связи и технологий приказало интернет-провайдерам заблокировать приложения. Это решение было принято в связи с ужесточением борьбы против джихадистской группы Аль-Шабаб в центральном регионе страны.

Сообщается, что это первый раз, когда правительство использует такое мероприятие для своих антитеррористических целей.

Что известно о запрете пользоваться TikTok

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

В августе ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил TikTok на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения.

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