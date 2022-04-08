"Ужас в Краматорске" нужно расследовать и привлечь виновных к ответственности, - Макрон

Об этом он написал в своем Twitter.

"Гражданские украинцы едут, чтобы избежать худшего. Какое у них оружие? Детские коляски, игрушки, чемоданы. Сегодня утром на вокзале Краматорска семьи, ожидавшие эвакуации, постиг ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Это ужасно", - написал президент.

Лидер Франции отметил, что мысли его народа с жертвами в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове – повсюду в Украине.

"Мы поддерживаем расследование, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Наши мысли с семьями, которые сейчас убегают от войны. Мы примем их в нашем Союзе, Союзе мира", - добавил Эммануэль Макрон.

Ранее обстрел вокзала осудили Евросовета Шарль Мишель и глава МИД Британии.

Напомним, утром 8 апреля российские военные с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. Согласно данным на 16.50, погибли 50 человек, госпитализированы с ранениями около ста.

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