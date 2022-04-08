"Ужас в Краматорске" нужно расследовать и привлечь виновных к ответственности, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел российскими войсками Краматорского вокзала
Об этом он написал в своем Twitter.
"Гражданские украинцы едут, чтобы избежать худшего. Какое у них оружие? Детские коляски, игрушки, чемоданы. Сегодня утром на вокзале Краматорска семьи, ожидавшие эвакуации, постиг ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Это ужасно", - написал президент.
Лидер Франции отметил, что мысли его народа с жертвами в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове – повсюду в Украине.
"Мы поддерживаем расследование, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Наши мысли с семьями, которые сейчас убегают от войны. Мы примем их в нашем Союзе, Союзе мира", - добавил Эммануэль Макрон.
Ранее обстрел вокзала осудили Евросовета Шарль Мишель и глава МИД Британии.
- Напомним, утром 8 апреля российские военные с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. Согласно данным на 16.50, погибли 50 человек, госпитализированы с ранениями около ста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное