Ужас, который россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда, - Ермак

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.



По словам Ермака, Украина не прекращает дипломатические усилия, чтобы остановить войну, и анонсировал новый пакет санкций.



"Мы все и я лично поддерживаем круглосуточную связь с нашими международными партнерами, чтобы наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение о безопасности. обязательны к выполнению международные гарантии безопасности. Ужасы, которые россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда", - сказал Андрей Ермак.

25 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.

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