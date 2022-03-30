Ужас, который россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда, - Ермак
Глава ОП Андрей Ермак уверен, что ужасы, которые россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.
По словам Ермака, Украина не прекращает дипломатические усилия, чтобы остановить войну, и анонсировал новый пакет санкций.
"Мы все и я лично поддерживаем круглосуточную связь с нашими международными партнерами, чтобы наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение о безопасности. обязательны к выполнению международные гарантии безопасности. Ужасы, которые россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда", - сказал Андрей Ермак.
- 25 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.
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