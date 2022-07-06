Узбекистан заявил ракетный обстрел со стороны Афганистана
МИД Узбекистана заявил о ракетных обстрелах со стороны Афганистана вечером 5 июля
Об этом идет речь на сайте министерства.
"5 июля 2022 года около 16.20 на пограничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, которые, вероятно, перелетели с территории Афганистана. Следует отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет" , - отметили в МИДе.
Был нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в мусульманской общине "Мажнунтол" в Термеге. Пятый снаряд упал на футбольном поле. Саперы обезвредили все снаряды.
"Пока компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин этого инцидента", - добавили в министерстве.
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