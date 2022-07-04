Узбекистан пошел на уступки после массовых протестов по суверенитету в Каракалпакстане
В понедельник, 4 июля, парламент Узбекистана внес изменения в проект конституции и сохранил суверенитет Каракалпакстана
Об этом сообщает DW .
Парламент Узбекистана на фоне массовых протестов в Каракалпакстане принял решение сохранить положение о суверенитете региона и его праве на обособление. Соответствующее решение было принято 4 июля.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев на встрече с депутатами парламента и представителями общественности Каракалпакстана отметил необходимость учесть все предложения. Статьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены", - заявили в парламенте.
Протесты в административном центре Каракалпакстана Нукусси вспыхнули 1 июля из-за проекта поправок к конституции Узбекистана, которыми предлагалось исключить из основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на обособление на основании результатов референдума.
По сообщению прокуратуры Узбекистана, в результате столкновений протестующих с силовиками погибли 18 человек.
В декабре 1990 г. парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете. В 1993 году парламентарии подписали договор о вхождении в Узбекистан на 20 лет с правом выхода по итогам референдума.
- 1 июля в Каракалпакстане вспыхнули протесты из - за предложенных изменений в конституцию Узбекистана .
- После этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев выступил за сохранение автономии Каракалпакстана.
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