Узбекистан открыл палаточный городок для беженцев из Афганистана. ФОТОФАКТ

Об этом сообщает gazeta.uz .



Власти Узбекистана организовали палаточный городок в Сурхандарьинской области. Там разместили более 100 беженцев из Афганистана.



Узбекистан разместил в палаточном лагере в Термезском районе Сурхандарьинской области рядом с границей с Афганистаном более 100 афганских беженцев. Об этом журналистам в среду, 18 августа, сообщил один из врачей, работающих в медицинском пункте лагеря.



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По данным Sputnik Uzbekistan, число беженцев составляет около 150, включая 17 женщин и детей.



Перед размещением все прошли тестирование на коронавирус, инфицированных не обнаружено, пишет агентство. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе людей не сообщается.

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