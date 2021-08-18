Узбекистан открыл палаточный городок для беженцев из Афганистана. ФОТОФАКТ
Сообщается, что в палаточном городке разместили более 100 беженцев из Афганистана, военных, которые покинули страну перед наступлением талибов, держат в ковид-центре
Об этом сообщает gazeta.uz .
Власти Узбекистана организовали палаточный городок в Сурхандарьинской области. Там разместили более 100 беженцев из Афганистана.
Узбекистан разместил в палаточном лагере в Термезском районе Сурхандарьинской области рядом с границей с Афганистаном более 100 афганских беженцев. Об этом журналистам в среду, 18 августа, сообщил один из врачей, работающих в медицинском пункте лагеря.
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По данным Sputnik Uzbekistan, число беженцев составляет около 150, включая 17 женщин и детей.
Перед размещением все прошли тестирование на коронавирус, инфицированных не обнаружено, пишет агентство. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе людей не сообщается.
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