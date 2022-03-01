Узбекистан и Казахстан частично помогают Украине
Бывшие советские республики Узбекистан и Казахстан, несмотря на официальный нейтралитет в конфликте, предпринимают шаги, помогающие Украине в войне с российским агрессором
Об этом сообщает "Эспрессо".
В Узбекистане один из крупнейших банков страны – Apelsin заявил о приостановке денежных переводов из России.
В настоящее время общественность Казахстана меньше, чем за 3 дня собрала более 50 миллионов тенге, чтобы помочь украинцам.
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