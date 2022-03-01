Об этом сообщает "Эспрессо".

В Узбекистане один из крупнейших банков страны – Apelsin заявил о приостановке денежных переводов из России.

В настоящее время общественность Казахстана меньше, чем за 3 дня собрала более 50 миллионов тенге, чтобы помочь украинцам.

Фонд "Вернись живым" за один день собрал более 48 млн грн

Страны НАТО передадут Украине самолеты-истребители

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