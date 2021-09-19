Узаконивания отношений, дети, подростки, школы. Чего требует КиевПрайд для ЛГБТ-сообщества
Накануне проведения сегодняшнего КиевПрайд организаторы акции обнародовали 8 требований к украинской власти
Об этом передает Еспресо.TV .
Каждый из пунктов вошел в текста Манифеста Марша равенства 2021.
Вот они:
"1. Принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект № 5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.
2. Предоставить новый толчок реформированию правоохранительной системы, в частности полиции, прокуратуры и судебной системы, - для обеспечения способности расследовать преступления, мотивированные нетерпимостью, устанавливать личности виновных, назначать в судебном порядке неотвратимо наказание, а также предупреждать совершение таких преступлений.
3. Найти взвешенное законодательное решение для того, чтобы поставить преграду языке вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес как ЛГБТ +, так и других униженных социальных групп.
4. Активизировать усилия всех органов власти на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одной документальной пола - партнерств, которые есть в нашей жизни, но которых нет в наших законах.
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5. Поднять на высшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политики.
6. Явным образом признать факторы СОҐИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями совершение домашнего насилия - для противодействия этой позорной поведении в украинских семьях, для защиты детей, подростков и взрослых от токсичности в родственных отношениях.
7. Учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы СОҐИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) являются реальными основаниями травли (буллинг) - и внести соответствующие изменения в законодательство об образовании и установленному порядку реагирования на случаи буллинг, чтобы вывести их из тени и положить им конец.
8. Повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемического благополучия сообщества ЛГБТ +, психического, сексуального и репродуктивного здоровья, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения ".
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