УЗ запускает дополнительный поезд до Херсона и добавляет вагоны на ряд рейсов
Сегодня, 4 августа начнет свое движение дополнительный поезд №110/109 Львов-Херсон, а с 5 августа поездов по направлению Киев-Вена станет вдвое больше
Об этом сообщает пресс служба УЗ.
"Укрзализныця назначает дополнительный поезд Львов-Херсон и увеличивает количество вагонов на имеющихся рейсах в западном направлении", - говорится в сообщении.
Так, с сегодняшнего дня начинает курсировать поезд №110/109 Львов-Херсон.
Поезд будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42.
В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.
Также Укрзализныця назначила дополнительные вагоны к рейсам из Киева в Ужгород. Кроме того, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.
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