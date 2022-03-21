УЗ возобновила работу по электрификации участка Ковель - Изов на границе с Польшей, должны завершить до июня

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram.



"Мы возобновили работы по электрификации участка Ковель - Изов и закончим проект по графику, к 1 июня. Это позволит нам увеличить пропускную способность главного стыка с Польшей, нашим ключевым партнером по грузовым перевозкам сейчас", – написал он.



Как напомнил Камышин, работы по этому участку, длина пути которого составляет 94 км, начались еще осенью и к концу 2021 года половина запланированных работ была выполнена.



"Был короткий перерыв, когда началась война, однако оперативно собрались с силами и вернулись к работе", - указал председатель правления УЗ.

Напомним, Укрзалізниця запускает поезда между правым и левым берегами Киева.

13 марта УЗ объявила о переходе на стабильный график.

Он указал, что бюджет проекта составляет 850 млн грн.