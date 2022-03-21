УЗ возобновила работу по электрификации участка Ковель - Изов на границе с Польшей, должны завершить до июня
Электрификация участка Ковель - Изов позволит нарастить пропускную способность в направлении Польши, говорят в УЗ
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram.
"Мы возобновили работы по электрификации участка Ковель - Изов и закончим проект по графику, к 1 июня. Это позволит нам увеличить пропускную способность главного стыка с Польшей, нашим ключевым партнером по грузовым перевозкам сейчас", – написал он.
Как напомнил Камышин, работы по этому участку, длина пути которого составляет 94 км, начались еще осенью и к концу 2021 года половина запланированных работ была выполнена.
"Был короткий перерыв, когда началась война, однако оперативно собрались с силами и вернулись к работе", - указал председатель правления УЗ.
Он указал, что бюджет проекта составляет 850 млн грн.
- Напомним, Укрзалізниця запускает поезда между правым и левым берегами Киева.
- 13 марта УЗ объявила о переходе на стабильный график.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное