УЗ сообщила о задержке поездов из-за вражеской атаки по энергетическим объектам
В настоящее время обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины
Об этом передает пресс-служба УЗ.
"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", - говорится в сообщении.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут двигается поезд №81/82 Киев – Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
- №712 Киев – Краматорск;
- №732 Киев – Днепр.
Остальные 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают двигаться по графику.
За задержками можно следить здесь .
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