Об этом передает пресс-служба УЗ.

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут двигается поезд №81/82 Киев – Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев – Краматорск;

№732 Киев – Днепр.

Остальные 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают двигаться по графику.

За задержками можно следить здесь .

31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.

Также россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.

А еще оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области и нанесли ракетные удары по Запорожью, Винницкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты Львовской области.

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