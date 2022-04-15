УЗ с 20 апреля назначает еще один Интерсити+ из Киева в Перемышль
Укрзализныця с 20 апреля назначает еще один Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль
Об этом "Укрзализныця" сообщила в Телеграмм.
Еще один Интерсити+ будет курсировать с 20 апреля по маршруту Киев-Перемышль.
"Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении, из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43", - говорится в сообщении .
На станции Перемышль будет возможность пересесть на поезда в Краков, Берлин и Прагу:
05:50 – поезд Перемышль – Краков;
07:07 – поезд Перемышль – Берлин;
07:22 – поезд Перемышль – Прага.
Билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к таким группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет и мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, следует получить бесплатный билет в кассе по предъявлению загранпаспорта гражданина Украины, либо проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, либо уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Напомним, "Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 15 апреля.
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