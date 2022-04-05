УЗ приостановила эвакуацию людей с восточных направлений из-за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна

Об этом сообщила Укрзализныця в Телгерам.



"Укрзализныця приостановила эвакуацию людей из Краматорска из-за повреждений обстрелов железной дороги. В связи с обстрелами Краматорска, поезда Укрзализныци ожидают анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновят движение после стабилизации на участке", – говорится в сообщении.



В частности, поезд 45/46 Ужгород-Лозовая находится на станции Лозовая, информации о возможности дальнейшего движения пока нет.



Госкомпания советует людям, ожидающим эвакуации из Краматорска, перейти в безопасные места и ожидать дальнейших сообщений.



"Поезд 142/141 Львов-Лозовая в это время меняет маршрут движения и будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков", – сообщили в УЗ.



Отправление из Львова в 14:15, из Полтавы-Южной в 15:52, из Лозовой в 02:11, обратно из Полтавы-Южной в 04:41.



"Возможность следования поезда к конечной станции Лозовая будет подтверждаться на ежедневной основе в зависимости от ситуации в регионе", - подчеркнула УЗ.



За минувшие сутки, 4 апреля, Укрзализныцей удалось эвакуировать из региона 3100 человек.

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