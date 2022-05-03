УЗ предупредила о задержке поездов из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций

Об этом передает пресс-служба УЗ в телеграм.



В настоящее время задерживаются в пути следующие поезда:

№4 Львов - Запорожье (задерживается отправка);

№ 25 Рахов - Одесса (+1 час);

№49 Трускавец - Киев (+ 1 ч 30 мин);

№60 Чоп - Киев (+2 ч);

№12 Львов - Киев (задерживается отправка);

№22 Трускавец - Харьков (+3 ч);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр — Львов (+3 часа);

№53 Днепр — Одесса (+3 часа);

№75 Кривой Рог - Киев (+2 ч);

№175 Запорожье - Жмеринка (+2 ч);

№85 Запорожье - Львов (+1,5 часа);

№37 Запорожье - Киев (+1,5 часа).

Украинцев призывают следить за официальными сообщениями и не покидать убежища во время сигнала тревоги.