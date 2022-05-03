УЗ предупредила о задержке поездов из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций
Из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой
Об этом передает пресс-служба УЗ в телеграм.
В настоящее время задерживаются в пути следующие поезда:
- №4 Львов - Запорожье (задерживается отправка);
- № 25 Рахов - Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец - Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп - Киев (+2 ч);
- №12 Львов - Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец - Харьков (+3 ч);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр — Львов (+3 часа);
- №53 Днепр — Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог - Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье - Киев (+1,5 часа).
Украинцев призывают следить за официальными сообщениями и не покидать убежища во время сигнала тревоги.
- Напомним, россияне нанесли ракетные удары по Львову.
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