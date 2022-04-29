УЗ отменила поезда в Одессу на период удлиненного комендантского часа
С 1 по 3 мая в Одессу не будут ходить поезда из-за комендантского часа в городе
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
"С 1 по 3 мая - временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования, курсирующие в Одессу и обратно", - отметили в УЗ.
Также в течение этого времени будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.
"Пригородные поезда, курсирующие в Одесской области и не заезжающие в Одессу, продолжат движение", - говорится в сообщении.
- В Одессе введут комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.
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