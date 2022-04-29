УЗ отменила поезда в Одессу на период удлиненного комендантского часа

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.



"С 1 по 3 мая - временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования, курсирующие в Одессу и обратно", - отметили в УЗ.



Также в течение этого времени будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.



"Пригородные поезда, курсирующие в Одесской области и не заезжающие в Одессу, продолжат движение", - говорится в сообщении.

В Одессе введут комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.