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УЗ открыла продажу билетов в Варшаву на две даты: купить билеты можно только онлайн

22 ноября, 2022 вторник
10:02
Экономика

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Киев – Варшава сразу на две даты. Купить билеты можно только онлайн и не больше 4 в одни руки

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

"В связи с корректировкой графиков сегодня в 8 утра открывается продажа билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря", - говорится в сообщении.

Билеты на поезд в Варшаву теперь продаются исключительно онлайн – в приложении Укрзализныци, чат-боте и на booking.uz.gov.ua. И не больше 4 в одни руки.

Отмечается, что такой шаг существенно снизил возможности перекупщиков и позволил компании дать в открытый доступ на 25% больше билетов.

"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - добавили в УЗ.

  • С 10 ноября Укрзализныця перевела продажу билетов на поезд Киев – Варшава полностью в онлайн.
  • А еще Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

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Общество
Польша
Укрзализныця
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