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УЗ опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 4 апреля

4 апреля, 2022 понедельник
05:37
Экономика

Укрзализница опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 4 апреля, по Украине и за пределы страны

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Эвакуационные поезда на 4 апреля:

Краматорск:

  • 13:00 - №274/273 Краматорск – Львов

  • 16:00 - №276/275 Краматорск – Львов

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр

  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 4 апреля:

Польша:

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

  • 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*

  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

Словакия:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)

  • 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт

  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехия:

  • Билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*

* билеты в продаже

Также с регулярными рейсами можно ознакомиться здесь.

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Укрзализныця
эвакуация
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