УЗ объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 мая
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на вторник, 17 мая
Об этом передает пресс-служба УЗ.
Актуальный график таких поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.
Расписание эвакуационных поездов на 17 мая:
- 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
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