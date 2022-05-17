УЗ объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 мая

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Актуальный график таких поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.

Расписание эвакуационных поездов на 17 мая:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

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