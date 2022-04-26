УЗ назначила семь эвакуационных рейсов на 26 апреля

Об этом сообщает Укрзализныця.

Эвакуационные поезда на 26 апреля:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп-Днепр

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

В компании просят обратить внимание, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте УЗ.

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