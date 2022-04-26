УЗ назначила семь эвакуационных рейсов на 26 апреля
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на вторник, 26 апреля
Об этом сообщает Укрзализныця.
Эвакуационные поезда на 26 апреля:
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11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
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14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
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16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
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23:30 - 234/233 Чоп-Днепр
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4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
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11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
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22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
В компании просят обратить внимание, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте УЗ.
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