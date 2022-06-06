УЗ назначила один дополнительный эвакуационный рейс на 6 июня
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 6 июня. Он отправится из Покровска
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Как отмечают железнодорожники, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
- Укрзализныця в рамках эксперимента добавляет с 8 июня два поезда сообщением Житомир-Киев и обратно, которые будут в пути менее 3-х часов.
- Укрзализныця расширила количество пригородных поездов в Kyiv City Express. В частности, с 4 июня добавили четыре поезда по маршруту Тарасовка – Киев Пас.; Киев Пасс. - Яготин; Киев-Волынский – Барышевка и Яготин – Киев-Волынский.
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