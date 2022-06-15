УЗ назначила на 15 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на 15 июня. Он отправится из Покровска во Львов
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
В УЗ отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
- Укрзализныця вместе с министерством здравоохранения и организацией "Врачи без границ" показали медицинское влечение для эвакуации гражданского населения, которое курсирует с начала марта.
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