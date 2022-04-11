УЗ назначила на 12 апреля три дополнительных рейса "Интерсити+"

Об этом сообщила Укрзализныця в Телеграмм.



"Укрзализныця назначает на завтра, 12 апреля, 3 дополнительных рейса Интерсити+: Дарница – Днепр (без заезда на Киев-Пассажирский) в 08:30, Днепр – Львов в 17:00, Харьков – Львов в 17:00", – сообщили в компании.



Кроме того, 13 апреля в 9.30 отправится "Интерсити+" из Львова в столичную станцию "Дарница" через Киев-Пассажирский.



Билеты можно приобрести на сайте и чат-ботах Укрзализныци.

Напомним, Укрзализныця восстановила пригородные поезда из Харькова в Сумы.