УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов на 29 июня
Бесплатный поезд №234/233 из Покровска во Львов отправится по расписанию и будет курсировать через Днепр
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в телеграммах.
"Бесплатный эвакуационный поезд будет подан на станцию в Покровске 29 июня в 16:30", - отметил Гайдай.
В расписании возможны изменения, поэтому следите за информацией на официальном сайте Укрзализныци.
Ранее сообщалось , что из Покровска во Львов Укрзализныця назначила дополнительный поезд №234/233.
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