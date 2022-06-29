Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в телеграммах.

"Бесплатный эвакуационный поезд будет подан на станцию в Покровске 29 июня в 16:30", - отметил Гайдай.

В расписании возможны изменения, поэтому следите за информацией на официальном сайте Укрзализныци.

Ранее сообщалось , что из Покровска во Львов Укрзализныця назначила дополнительный поезд №234/233.

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