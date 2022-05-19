УЗ назначил один дополнительный эвакуационный рейс на 19 мая
Укрзализныця назначила на 19 мая дополнительный эвакуационный поезд, который отправится из Покровска во Львов
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
- Укрзализныця с 1 июня возобновляет маршрут поезда Львов-Черновцы.
- Также с 20 мая будет курсировать региональный экспресс Киев-Хмельницкий.
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