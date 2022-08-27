Об этом рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы общества Валерий Ткачев на совещании с представителями зернового рынка, передает Rail.insider.

Чиновник напомнил, что УЗ работает над расширением пропускной способности пограничных переходов.

"По расширению западных пограничных переходов, мы также работаем в этом направлении. Мы запустили Березине - Басарабяска, сейчас рассматриваем Гребенное - Рава-Русская и Стражава - Кроссенко (Польша), а еще Делово-Валя-Вишеулуй (Румыния). Эти четыре пограничных перехода , которые направлены на расширение пропускной способности", — заявил Валерий Ткачев.

Он отметил, что электрификация и ремонт путей на приграничных территориях, проводимых Укрзализныцей, также направлены на расширение пропускной способности инфраструктуры в сторону Европы.

Напомним, 22 августа Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья и моста через Днестровский лиман.

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