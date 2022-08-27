УЗ намерена открыть железнодорожное сообщение еще на трех переходах со странами Европы
АО "Укрзализныця" планирует открыть железнодорожное сообщение еще на трех пограничных переходах для расширения пропускной способности
Об этом рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы общества Валерий Ткачев на совещании с представителями зернового рынка, передает Rail.insider.
Чиновник напомнил, что УЗ работает над расширением пропускной способности пограничных переходов.
"По расширению западных пограничных переходов, мы также работаем в этом направлении. Мы запустили Березине - Басарабяска, сейчас рассматриваем Гребенное - Рава-Русская и Стражава - Кроссенко (Польша), а еще Делово-Валя-Вишеулуй (Румыния). Эти четыре пограничных перехода , которые направлены на расширение пропускной способности", — заявил Валерий Ткачев.
Он отметил, что электрификация и ремонт путей на приграничных территориях, проводимых Укрзализныцей, также направлены на расширение пропускной способности инфраструктуры в сторону Европы.
- Напомним, 22 августа Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья и моста через Днестровский лиман.
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