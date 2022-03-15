УЗ начинает национализацию российских вагонов на территории Украины

Об этом сообщил в Telegram глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

"Начинаем национализацию находящихся в Украине российских вагонов", - написал он.



Камышин уточнил, что в настоящее время на путях Украины стоят 15 тыс. российских вагонов, принадлежащих 250 разным компаниям.



"На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Далее будут Кабмин, СНБО, указ президента, и еще один ЗУ. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", – пояснил председатель правления госкомпании.



Он добавил, что это длительная процедура – определение, кто из владельцев вагонов точно имеет в капитале долю РФ. В то же время Камышин назвал компании, чьи вагоны несомненно подлежат национализации: ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Вагонов, принадлежащих этим компаниям, насчитывается в Украине более 3 тыс.

