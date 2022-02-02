УЗ избрала Хафера Гепарда главой наблюдательного совета, заместителем стал Лещенко

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры по итогам первого заседания наблюдательного совета.



Как известно, в декабре прошлого года Кабинет министров определил победителей конкурса на эти должности, но наблюдательный совет не работал с конца сентября, ведь закончились контракты с предыдущим его составом.



"За последние полгода Министерство и Правительство заложили хорошую основу для развития УЗ – были повышены грузовые тарифы, налажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", – говорится в сообщении .



Отмечено, что наблюдательный совет УЗ состоит из семи человек: четырех независимых членов и трех представителей от государства.



Независимыми членами совета стали:

Анатолий Амелин: экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам, люстрированный в 2015 году, до этого возглавлял инвесткомпанию "Альтана капитал" с орбиты СКМ Рината Ахметова. Является директором и соучредителем экономических программ Украинского института будущего;

Александер Долл – глава НР американской инвесткомпании Lincoln International. Ранее он работал финансовым директором группы Deutsche Bahn, возглавлял вертикаль грузовых перевозок и логистики в DB. Возглавлял ряд корпораций группы, в том числе – британскую Arriva.

Якуб Карновски – директор инвестфонда Luma Investment и член наблюдательного совета "Укрпочты". В качестве эксперта от Всемирного банка участвовал в реформировании железных дорог в Таиланде, Саудовской Аравии и других. Также занимался реструктуризацией польской железной дороги PKP. В частности, вывел на биржу грузовую вертикаль компании, благодаря чему погасил ее долги.

Гепард Хафер возглавлял представительство Deutsche Bahn в центральной и восточной Европе в течение 13 лет – до 2012 года. С тех пор – ректор и профессор в Университете прикладных наук в Берлине.

Сергей Лещенко – бывший журналист и экс-депутат. С 2019 года он входил в состав наблюдательного совета УЗ. В сентябре контракт с Лещенко не продлили, но впоследствии его кандидатуру в НР внес министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Давид Ломджария – глава НР грузинской энергетической компании Sunenergy Bank. Возглавлял холдинг Iberia Group, чьи компании работают на рынках недвижимости, автомобилей и пищевой промышленности.

Сергей Москаленко – юрист. По данным Центральной избирательной комиссии, в 2019 году баллотировался от "Слуги народа", был советником экс-председателя Офиса (тогда – Администрации) президента Андрея Богдана.

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Представителями государства назначены:В ходе заседания Председателем совета был избран Хафер Гепард, а его заместителем стал Лещенко Сергей.