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УЗ анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Тростянцом

30 мартa, 2022 среда
19:19

Укрзализныця планирует через три дня запустить дизель-поезд из Харькова в Тростянец, что на Сумщине

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин в Телеграмм.

"Уже два дня освобожден Тростянец, Сумская область, Южная железная дорога. Доехали по железной дороге. Уже через три дня возобновим железнодорожное сообщение, а еще два дня назад здесь был враг", – указал он.

В Тростянце разбит вокзал и привокзальная площадь, а также депо и много городской инфраструктуры. Несмотря на это, Укрзализныця готова запустить пригородный дизель-поезд из Харькова в Тростянец.

"Как только наши войска освобождают город, железная дорога отстраивает инфраструктуру и восстанавливает пассажирские поезда. Так будет везде", – указал он.

  • Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Тростянце проходила зачистка, многие россияне скрывались на угнанных гражданских авто.

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Харькв
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