УЗ анонсировала возобновление железнодорожного сообщения с Тростянцом

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин в Телеграмм.



"Уже два дня освобожден Тростянец, Сумская область, Южная железная дорога. Доехали по железной дороге. Уже через три дня возобновим железнодорожное сообщение, а еще два дня назад здесь был враг", – указал он.



В Тростянце разбит вокзал и привокзальная площадь, а также депо и много городской инфраструктуры. Несмотря на это, Укрзализныця готова запустить пригородный дизель-поезд из Харькова в Тростянец.



"Как только наши войска освобождают город, железная дорога отстраивает инфраструктуру и восстанавливает пассажирские поезда. Так будет везде", – указал он.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Тростянце проходила зачистка, многие россияне скрывались на угнанных гражданских авто.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb