УЗ анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Днепра и Запорожья

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.

В 11:00 6 марта планируется поезд из Запорожья, в 9:00 – из Днепра.

Все поезда направляются в польский Хелм. К составу киевского поезда на Хелм во Львове прицепят дополнительные вагоны. Такой поезд планируется 5 и 6 марта в 19.13.

"На станции Хелм (Польша) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный", - отмечает компания.