УЗ анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Днепра и Запорожья
Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов из Днепра и Запорожья в Польшу
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.
В 11:00 6 марта планируется поезд из Запорожья, в 9:00 – из Днепра.
Все поезда направляются в польский Хелм. К составу киевского поезда на Хелм во Львове прицепят дополнительные вагоны. Такой поезд планируется 5 и 6 марта в 19.13.
"На станции Хелм (Польша) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный", - отмечает компания.
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