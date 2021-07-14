Уйти в отставку Авакова попросил Зеленский, - нардеп-"слуга" Верещук
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД Арсена Авакова подать заявление на увольнение
Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ .
По ее словам, Зеленский на фракции рассказал, что он просил Авакова уйти в отставку.
"Президент на фракции сказал, что он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. Как вы видите, Аваков, в отличие от Степанова, сделал так, как и обещал, и написал заявление", - подчеркнула нардеп.
Верещук считает, что Аваков не будет использовать текущую сложную ситуацию для политических целей.
Отвечая на вопрос, какие претензии или замечания у фракции к Авакову, депутат сказала: "Замечания дает общество. Мы все обсуждаем, в том числе и дело Шеремета, поэтому все замечания на поверхности".
Она обратила внимание, что не было конфликтов между Зеленским и Аваковым.
"Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решение", - заявила нардеп.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке .
- Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.
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