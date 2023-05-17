Уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ, - британская разведка
Уязвимость баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" стала неожиданностью для России и вызвала смущение в Кремле. Президент России Владимир Путин считал эту систему непобедимой
Об этом идет речь в свежем отчете британской разведки.
3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Впоследствии Россия попыталась нейтрализовать улучшенные возможности украинской ПВО, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "кинжалов", отметили в британской разведке.
Специалисты отметили, что в последнее время усилились воздушные бои. Только 13 мая в Брянской области РФ, граничащей с Украиной, упали два вертолета и два истребителя воздушно-космических сил России. Британские разведчики добавили, что, вероятно, все они были сбиты.
По мнению специалистов, усиление воздушной угрозы над приграничным регионом РФ вызовет беспокойство у воздушно-космических сил России, поскольку Брянскую область используют для развертывания воздушных сил в войне против Украины.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что Киев всегда является приоритетной целью для врага, поэтому столица имеет серьезную систему ПВО, которая позволила ликвидировать все 6 ракет "Кинжал".
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