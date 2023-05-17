Об этом идет речь в свежем отчете британской разведки.

3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Впоследствии Россия попыталась нейтрализовать улучшенные возможности украинской ПВО, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "кинжалов", отметили в британской разведке.

Специалисты отметили, что в последнее время усилились воздушные бои. Только 13 мая в Брянской области РФ, граничащей с Украиной, упали два вертолета и два истребителя воздушно-космических сил России. Британские разведчики добавили, что, вероятно, все они были сбиты.

По мнению специалистов, усиление воздушной угрозы над приграничным регионом РФ вызовет беспокойство у воздушно-космических сил России, поскольку Брянскую область используют для развертывания воздушных сил в войне против Украины.