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Увольнением военкомов коррупцию в государстве не ликвидируем, - нардеп Княжицкий

14 августа, 2023 понедельник
21:45
Война с Россией

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что коррупцию в ТЦК можно преодолеть, если изменить всю систему призыва на военную службу

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нельзя преодолеть коррупцию в какой-то одной сфере, если не бороться с ней системно. Сейчас говорят, что военкомы -  коррупционеры. Возможно, это так и есть, однако тогда нужно их не увольнять, а привлечь к ответственности. Конечно есть коррупционеры, но есть порядочные люди, которые профессионально выполняют свою работу. Есть и те, кто был на фронте. Коррупционеров в войсках надо привлекать к ответственности через справедливый суд. Если этого не сделать и просто заменить людей, то таким образом коррупцию не преодолеть", - пояснил Княжицкий.

Народный депутат подчеркнул, что в Украине следует изменить саму систему призыва в военную службу

"Я думаю, что нельзя обобщать. Среди представителей ТЦК есть порядочные люди. Заявления о том, что все они коррупционеры, я считаю, их оскорбляют. Поэтому нужно менять подход к этой ситуации. Нужно изменить систему призыва. Также следует сделать нормальный учет всех призывников. У нас эта система вообще не работала. Ведь часто люди проживают по другим адресам, а закон составлен таким образом, что очень трудно вручить повестку военнообязанному", - добавил он.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

По состоянию на 26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Президент Украины в пятницу, 11 августа, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт

Общество
Украина
военные силы Украины
мобилизация
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