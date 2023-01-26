Несколько мнений по поводу увольнений во власти.

1. Эти увольнения имеют смысл, если они улучшат управление страной, уменьшат коррупцию во власти и позволят усилить сервисную функцию власти в регионах.

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2. Если этого не произойдет, то это признак лишь одного — это не попытка улучшить положение в стране, через лучшее управление, а желание и дальше ставить на должности лояльных к себе и публично не запятнанных, вместо того, чтобы назначать компетентных и порядочных.

Это не попытка улучшить положение в стране через лучшее управление, а желание и дальше ставить на должности лояльных к себе и публично не запятнанных, вместо того, чтобы назначать компетентных и порядочных.

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И глядя на кандидатуры, у меня нет оптимизма к изменению тенденции. Интересно, как быстро их смогут поймать на коррупции журналисты и детективы НАБУ?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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