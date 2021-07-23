Увольнение Тарана не предвидится, - Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает НВ.

Он добавил, что Таран выполняет обязанности и его увольнение не предвидится.



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"Президент делает всегда одно и то же. Он смотрит на показатели эффективности работы, затем выносит персональные кадровые решения", - сообщил Арестович.